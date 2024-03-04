Почему прогнозы сейсмологов Алматы не сбываются

С начала 2024 года в Алматы произошло уже два сильных землетрясения — в ночь на 23 января и сегодня, 4 марта. Еще до первого землетрясения сейсмологи заявляли, что сильных землетрясений в городе не ожидается, однако прогноз этот не сбылся.