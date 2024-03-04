В Саратове возбудили уголовное дело после нападения льва из вольера на девочку

«Следственным отделом по Ленинскому району Саратова возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в управлении.
По предварительной информации, на территории одного из городских предприятий содержащийся в вольере лев напал на девочку, проходившую мимо клетки. С травмами рук подростка доставили в больницу.
Как уточнили в прокуратуре региона, лев укусил девочку за обе руки. Прокуратура Ленинского района Саратова начала проверку по факту случившегося.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что лев содержался на территории нефтебазы на Песчано-Уметском проезде. «Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как животное там оказалось и кому принадлежит», — сказал собеседник агентства.