Дочь погибшего на работе в Экибастузе пожаловалась Токаеву на полицию

«Я, Мукатаева Дина Аскаровна, дочь Мадибраимова Аскара Амантаевича, обращаюсь к президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Мой отец 8 января 2024 года, находясь на рабочем месте, выполняя высотные работы филиала ТОО “Богатырь Транс” Экибастузского депо, получил травмы, несовместимые с жизнью. 11 января, находясь в реанимационном отделении, не приходя в сознание, мой отец скончался. По результатам проверки павлодарской областной инспекции труда вина работодателя 100% доказана. В тот же день 8 января было возбуждено уголовное дело по несчастному случаю со смертельным исходом. Но на сегодняшний день 3 марта уголовное дело находится без движения», — сообщила Мукатаева.
В управлении труда Павлодарской области подтвердили слова девушки о 100% вине предприятия. 54-летний слесарь-электрик по ремонту электрооборудования шестого разряда упал с высоты 2,5 м.
Полицией Павлодарской области по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, расследуется уголовное дело.
Правоохранители уверяют, что ход расследования находится на особом контроле начальника департамента полиции Павлодарской области.