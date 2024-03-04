Дочь погибшего на работе в Экибастузе пожаловалась Токаеву на полицию

«Я, Мукатаева Дина Аскаровна, дочь Мадибраимова Аскара Амантаевича, обращаюсь к президенту республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Мой отец 8 января 2024 года, находясь на рабочем месте, выполняя высотные работы филиала ТОО “Богатырь Транс” Экибастузского депо, получил травмы, несовместимые с жизнью. 11 января, находясь в реанимационном отделении, не приходя в сознание, мой отец скончался. По результатам проверки павлодарской областной инспекции труда вина работодателя 100% доказана. В тот же день 8 января было возбуждено уголовное дело по несчастному случаю со смертельным исходом. Но на сегодняшний день 3 марта уголовное дело находится без движения», — сообщила Мукатаева.