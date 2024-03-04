Суд приговорил экс-банкира Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Суд признал Хотина А. Ю. виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в колонии общего режима», — зачитала текст приговора судья Ольга Багрова.
Прокуратура просила осудить Хотина на 9 лет и 10 месяцев заключения.