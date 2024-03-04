В Казани 6 марта введут новый автобусный маршрут № 37а «Сухая река — КДК им. Ленина»

В Казани 6 марта начнет действовать новый автобусный маршрут № 37а «Сухая река — КДК им. Ленина». Его ввели для удобства жителей жилого массива, которые неоднократно просили изменить маршрут автобусов № 37 — это единственный общественный транспорт, который курсирует в поселке, и у горожан не было альтернативы. Из-за протяженной схемы движения автобусы № 37 часто простаивали в пробках, поэтому пассажирам приходилось долго ждать транспорт.