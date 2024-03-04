В Казани 6 марта введут новый автобусный маршрут № 37а «Сухая река — КДК им. Ленина»

В Казани 6 марта начнет действовать новый автобусный маршрут № 37а «Сухая река — КДК им. Ленина». Его ввели для удобства жителей жилого массива, которые неоднократно просили изменить маршрут автобусов № 37 — это единственный общественный транспорт, который курсирует в поселке, и у горожан не было альтернативы. Из-за протяженной схемы движения автобусы № 37 часто простаивали в пробках, поэтому пассажирам приходилось долго ждать транспорт.
Благодаря новому маршруту № 37а казанцы смогут значительно быстрее выезжать из поселка, поясняют в комитете по транспорту. По новому маршруту располагается значительная часть соцобъектов, которыми пользуются жители поселка. Также он пролегает через остановочные пункты, расположенные у авиационного и моторостроительного заводов.
Конечная остановка «КДК им. Ленина» является важным транспортным узлом города. Через нее проходят автобусные маршруты №№ 6, 18, 33, 40, 43, 53, 60, 78, 89, трамвайные № 1 и № 6, а также троллейбусный № 13. Кроме того, вблизи остановки расположена станция метро «Авиастроительная».
Решение о введении нового маршрута было принято после консультаций с ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта».