Воронежский школьник нашёл в своей порции супа таракана

Ученик Яменской СОШ Рамонского района во время школьного обеда нашёл в порции супа таракана, об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на жалобу матери подростка.
По словам женщины, антисанитария в школе — нередкое явление. Дети практически никогда не едят в столовой из-за этого. Питаются школьники в буфете, где средняя стоимость обеда составляет 300−350 рублей.
Администрация школы пообещала организовать проверку после жалоб родителей и их детей. Однако, как утверждает ведомство, ситуация в школе не разрешилась.