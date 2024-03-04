Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области

«Боестолкновения, помимо Работино, активизировались еще на нескольких участках фронта. Помимо Работино бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — сказал Рогов.