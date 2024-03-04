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Рогов заявил об активизации боев в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Боестолкновения активизировались на нескольких участках линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Источник: © РИА Новости

«Боестолкновения, помимо Работино, активизировались еще на нескольких участках фронта. Помимо Работино бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Также оживление фронта произошло в районе сел Жеребянки и Пятихатки, которые находятся северо-восточнее города Васильевка», — сказал Рогов.

В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 65-й и 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки.