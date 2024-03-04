В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов

По версии следствия, члены организованной преступной группы в 2019 и 2020 годах обманом убеждали свих жертв выписывать доверенности на управление имуществом, а после переоформляли недвижимость на себя и своих родственников.
«Таким образом они завладели недвижимостью трех потерпевших на общую сумму более 14,5 млн рублей и пытались похитить квартиры еще двух пожилых людей», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
Преступную группу выявили сотрудники МВД во взаимодействии с ФСБ в августе 2021 года. По данным пресс-службы Следкома по Крыму и Севастополю, одним из фигурантов оказался участковый, вторым — инспектор патрульно-постовой службы, еще одна из фигуранток — 73-летняя родственница одного из них, на которую оформляли недвижимость. Все они получили обвинительные приговоры по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. При этом экс-полицейские приговорены судом к шести годам исправительной колонии общего режима каждый со штрафами по 200 тысяч рублей, ограничением свободы на год и лишением специального звания сотрудников полиции. Их сообщница — к четырем годам условно и штрафу в 1 миллион рублей.
Еще один участник группы, по данным СК, был вовлечен в преступную группу, поскольку ранее имел опыт сделок с недвижимостью — именно он оформлял на себя доверенности от потерпевших, которых находили теперь уже бывшие участковый и инспектор.
Четвертый фигурант заключил досудебное соглашение со следствием и был осужден еще в ноябре 2022 года к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.
«В 2023 году судом удовлетворен иск прокуратуры о признании недействительными договоров купли-продажи квартир и земельного участка, заключенных от имени потерпевших», — уточняется в сообщении правоохранителей.