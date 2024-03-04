В Севастополе осуждены полицейские из группы черных риелторов

Преступную группу выявили сотрудники МВД во взаимодействии с ФСБ в августе 2021 года. По данным пресс-службы Следкома по Крыму и Севастополю, одним из фигурантов оказался участковый, вторым — инспектор патрульно-постовой службы, еще одна из фигуранток — 73-летняя родственница одного из них, на которую оформляли недвижимость. Все они получили обвинительные приговоры по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. При этом экс-полицейские приговорены судом к шести годам исправительной колонии общего режима каждый со штрафами по 200 тысяч рублей, ограничением свободы на год и лишением специального звания сотрудников полиции. Их сообщница — к четырем годам условно и штрафу в 1 миллион рублей.