Автобус сбил женщину с ребенком в Алматы

Как сообщили Zakon.kz в ДП Алматы, ДТП произошло утром в Медеуском районе.
«Водитель автобуса следовал по проспекту Раимбека в восточном направлении, произведя поворот направо на улицу Кунаева, допустил наезд на женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора», — рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что женщина была доставлена в одну из ближайших больниц города. Ребенок не пострадал.
«В настоящее время по обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района», — пояснили в ДП.
Ранее сообщалось о другом ДТП с участием пассажирского автобуса. 29 января 2024 года водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.