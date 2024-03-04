Автобус сбил женщину с ребенком в Алматы

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием пассажирского автобуса. 29 января 2024 года водитель маршрутного автобуса, следуя по проспекту Толе би, грубо нарушая правила дорожного движения, выехал на парковку и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.