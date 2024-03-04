В Воронеже изъяли 70 тонн опасного мяса

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу проверили два цеха по производству заготовок для шаурмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Кроме того, проверке подверглись складские помещения, где находились готовые к транспортировке по точкам бабины.
Стражи порядка совместно с представителями Роспотребнадзора выявили несоблюдение ветеринарно-санитарных правил. Речь о хранении просроченной курятины и нарушении миграционного законодательства (работы выполняли нелегальные иностранцы).
Всего из оборота изъято около 70 тонн мяса на почти 15 миллионов рублей. Оно поставлялось в пункты общественного питания Воронежа и области для приготовления шаурмы. Трем иностранцам выписаны штрафы по ст.18.8 и 18.10 КоАП РФ в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, всех их отправят за пределы РФ. Сотрудники Роспотребнадзора определили, что изъятое мясо является опасным для жизни и здоровья человека и подлежит уничтожению. Деятельность цехов приостановлена.