«Заскочила» в магазин: в Крыму женщина прямо на коне заехала в алкомаркет

Жители Симферополя часто жалуются на работу такси в ночное время. Вызвать невозможно, ждать долго, хоть машину свою покупай! А когда заказ не берут больше получаса, приходится и вовсе идти пешком. Но на прошедших выходных крымчанка нашла выход из положения. За горячительными напитками женщина эффектно заявилась в алкомаркет на коне! Необычное видео появилось в одном из местных telegram-каналов.
«ПРИПАРКОВАЛАСЬ» ВНУТРИ.
Всадницу заметили в магазине на улице Киевской поздно ночью. На своем необычном транспортном средстве она «припарковалась» прямо в помещении. Такое явление очень удивило работников и посетителей алкомаркета, но кто-то все же успел снять ее на видео.
Какое-то время лошадь топталась на месте, а потом горожанка подошла к прилавку и торжественно объявила заказ. При этом животное прекрасно себя чувствовало в помещении и даже не испытывало каких-либо трудностей.
— После таких гостей посетители резко бросили пить, — пошутили местные в комментариях под видео.
Однако выбирать горячительные напитки дама решила все же на своих двоих, поэтому слезла с копытного «транспорта» и вывела лошадь из помещения на улицу.
УДИВИЛА ВСЕХ.
Как удалось узнать КП-Крым в магазине, в котором прославилась всадница, все случилось ночью с субботы на воскресенья. В тот момент у них было много клиентов, и женщина произвела сильное впечатление.
— Она была уже изрядно выпившая, чудом держалась на коне. Насколько я знаю, лошадь принадлежит этой женщине. Она предоставляет услуги для конных прогулок у нашего Симферопольского водохранилища. На тот момент рабочий день был окончен, поэтому она, видимо, решила воспользоваться «служебным положением», — рассказывает КП-Крым продавщица алкомаркета.
В магазине также отметили, что после эффектного появления в заведении женщина скрылась в неизвестном направлении.