«Заскочила» в магазин: в Крыму женщина прямо на коне заехала в алкомаркет

Жители Симферополя часто жалуются на работу такси в ночное время. Вызвать невозможно, ждать долго, хоть машину свою покупай! А когда заказ не берут больше получаса, приходится и вовсе идти пешком. Но на прошедших выходных крымчанка нашла выход из положения. За горячительными напитками женщина эффектно заявилась в алкомаркет на коне! Необычное видео появилось в одном из местных telegram-каналов.