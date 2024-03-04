УФСИН прокомментировало информацию об УДО Ефремова

В ноябре 2023 года актер Иван Охлобыстин признался, что у Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО. Актер назвал коллегу «больным насквозь». Он заявил, что актера стоит выпустить из заключения, так как он уже «все осознал». По словам звезды «Интернов», несмотря на хорошее отношение в колонии, Ефремову тяжело из-за состояния здоровья. Он отметил, что у артиста «вот-вот окончательно выпадут зубы».