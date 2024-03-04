В Манчестере произошла утечка опасного вещества

Полиция Большого Манчестера сообщила в заявлении на своём сайте, что информация об инциденте с опасным веществом была получена около 9 утра по местному времени (12.00 мск). Сообщений о пострадавших не поступало, территория в радиусе 300 метров была оцеплена. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел «на территории предприятия», однако не указали его название.