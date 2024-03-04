В Манчестере произошла утечка опасного вещества

«Серьезная ситуация была объявлена после предположительной химической утечки этим утром… По данным Manchester Evening News, предположительная утечка химикатов произошла в здании Lanxess, полагается, что этим химическим веществом является оксихлорид фосфора», — говорится в сообщении издания.
Оксихлорид фосфора представляет собой высокотоксичное соединение, включенное в список аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Оно вызывает боль в глазах, чувство удушья, отек легких и сердечные расстройства. При попадании на кожу вызывает ожоги.
Отмечается, что на месте работают все экстренные службы: пожарные, полицейские и медики.
Полиция Большого Манчестера сообщила в заявлении на своём сайте, что информация об инциденте с опасным веществом была получена около 9 утра по местному времени (12.00 мск). Сообщений о пострадавших не поступало, территория в радиусе 300 метров была оцеплена. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел «на территории предприятия», однако не указали его название.
Служба скорой помощи северно-западной Англии сообщила о задействовании «большого числа ресурсов» на месте происшествия. Медики осмотрели более 10 человек, дальнейшей помощи никому не потребовалось. Жителям района и предприятием посоветовали закрыть все окна и двери.
Пожарно-спасательная служба Большого Манчестера также сообщила о задействовании большого числа пожарных машин. Телеканал ITV сообщил, что пожарные работали на месте в защитных дыхательных аппаратах.