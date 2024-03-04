«Уральские авиалинии» рассказали о пилотах, посадивших A320 в поле

В понедельник «Комсомольская правда — Екатеринбург» написала, что командира воздушного судна Сергея Белова и второго пилота Эдуарда Семенова отстранили от работы якобы по результатам внутренней комиссии «Уральских авиалиний». Издание ссылалось на слова Семенова, который рассказал, что они уже три месяца находятся в отпуске без содержания, в качестве альтернативы им предлагали работу за оклад (15 тысяч рублей), которая предполагает присутствие в эскадрильи без полетов.
«До окончания расследования Росавиацией пилоты Белов и Семенов находятся в отпуске без содержания», — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Самолет «Уральских авиалиний», 12 сентября 2023 года летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала «зеленая» гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе «зеленой» гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
«Уральские авиалинии» 8 ноября прошлого года сообщали, что бортпроводники с того рейса вернулись к работе. Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что расследование инцидента пока не завершено.
Окончательное решение о дальнейшей судьбе самолета будет принято также после завершения расследования Росавиации, подчеркивали в авиакомпании.