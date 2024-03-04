Лавины сошли в горах из-за землетрясения в Алматы

«Разрушений на ледниках и льда на акватории озер не выявлено. Расходы воды в пределах нормы, без изменений. Высота снега в высокогорье составляет от одного метра и более. На перемычках озер и в нижнем бьефе сооружений видимых признаков фильтрации не выявлено. Следов обвалов и сходов оползней не выявлено», — пояснили в МЧС.