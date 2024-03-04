Уровень воды на многих реках Беларуси превысил опасную отметку

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Уровень воды превысил опасную высокую отметку на некоторых реках республики- реки разлились и затопили прибрежные территории, сообщили в Белгидромете.
Синоптики рассказали, что уровень воды в ряде рек превышает опасные высокие отметки. Так, речь идет о Припяти у деревни Черничи и возле Петрикова, Птиче у деревни Першая Слободка, Случи у агрогородка Ленин, Цне у агрогородка Дятловичи.
Также высокий уровень воды держится на притоке Немана — реке Щара у Слонима и притоке Сожа — реке Проня у деревни Летяги. Кроме того, вода подобралась к опасной отметке на Припяти у Мозыря, до ее достижения осталось семь сантиметров, однако здесь синоптики наблюдают спад уровня воды, интенсивность составляет 1 сантиметр за 24 часа.
«По данным МЧС, отмечаются затопления прибрежных территорий в большинстве районов Гомельской и Могилевской областей, отдельных районах Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областей», — говорится в сообщении Белгидромета.
Ранее пресс-секретарь МЧС республики Евгений Барановский заявлял, что сотрудники МЧС ежедневно делают замеры воды, хорошее взаимодействие в этом плане налажено с Белгидрометом, что позволяет спасателям своевременно реагировать на негативные последствия.