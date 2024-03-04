Уровень воды на многих реках Беларуси превысил опасную отметку

Также высокий уровень воды держится на притоке Немана — реке Щара у Слонима и притоке Сожа — реке Проня у деревни Летяги. Кроме того, вода подобралась к опасной отметке на Припяти у Мозыря, до ее достижения осталось семь сантиметров, однако здесь синоптики наблюдают спад уровня воды, интенсивность составляет 1 сантиметр за 24 часа.