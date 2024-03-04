Уголовное дело о диверсии возбудили после инцидента на ж/д мосту в Самарской области

«По факту повреждения моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом “а” ч. 2 ст. 281 УК РФ (“Диверсия”)», — указали в ведомстве.
Также сообщается, что железнодорожная линия на мосту, где произошел инцидент, пригодна для использования, а движение поездов уже восстановлено.
Ранее в этот день движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Тогда в пресс-службе Куйбышевской железной дороги предупредили о задержках пассажирских и пригородных поездов, часть из них пришлось вывести из расписания.
Как уточняли в ФСБ России, утром в понедельник на единый номер экстренных оперативных служб поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск. В результате инцидента нет жертв и пострадавших. Также губернатор региона Дмитрий Азаров назвал происшествие попыткой теракта.
Позже движение на перегоне открыли по одному пути после проверки его состояния, а в РЖД сообщали о работе над вводом поездов в график и по восстановлению движения по соседнему пути.