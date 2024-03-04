В Челябинской области ДТП с четырьмя погибшими обернулось уголовным делом

В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП, в котором на трассе погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— По факту дорожно-транспортного происшествия на 14 км автодороги «Катав-Ивановск — Орловка — Усть-Катав» следственным отделом ОМВД России по Катав-Ивановскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ, — уточнили в ведомстве.
Расследование уголовного дела стоит на контроле Катав-Ивановской городской прокуратуры. Виновнику аварии может грозить до семи лет лишения свободы.
Напомним, на трассе столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и Hyundai Santa Fe. В отечественной легковушке ехала семья с тремя детьми — все они погибли кроме четырехлетнего мальчика.