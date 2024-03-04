Зашивали 10 часов. Петербургские врачи прооперировали ребенка, который засунул руку в блендер

Микрохирурги Педиатрического университета более 10 часов оперировали ребёнка, который получил рубленные раны руки при управлении блендером. Сейчас 10-летний мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно, сообщили в пресс-службе учреждения 4 марта.
Несчастный случай произошел накануне днем в общежитии во Фрунзенском районе. По словам родственников, 10-летний мальчик травмировал руку включённым кухонным прибором около часа дня. К 14:45 ребенка госпитализировали в клинику с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава». Мальчик серьёзно повредил локтевую и лучевую артерии и нервы, а также сухожилия.
Над восстановлением нормальной анатомии конечности трудилась бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова. Им удалось заменить повреждённый фрагмент магистрального сосуда двухсантиметровым участком подкожной вены пациента.
После медики сшили повреждённые нервы и сухожилия, вправили подвывих среднезапястного сустава. «Операция прошла успешно. <…> мы делаем всё возможное для того, чтобы пациент максимально реабилитировался после травмы», — подчеркнул заведующий микрохирургическим отделением Юрий Махин.
Другому петербуржцу помощь врачей Педиатрического университета недавно потребовалась после нападения собаки. 12-летнего мальчика искусал английский бульдог. Собственная собака нанесла ребенку, как сказали медики, «множественные раны лица».