Зашивали 10 часов. Петербургские врачи прооперировали ребенка, который засунул руку в блендер

Несчастный случай произошел накануне днем в общежитии во Фрунзенском районе. По словам родственников, 10-летний мальчик травмировал руку включённым кухонным прибором около часа дня. К 14:45 ребенка госпитализировали в клинику с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава». Мальчик серьёзно повредил локтевую и лучевую артерии и нервы, а также сухожилия.