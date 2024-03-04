В Минске водитель трамвая обокрала пассажирку из-за нехватки денег

В Минске водитель трамвая украла деньги у пассажирки во время рейса по маршруту. Подробности в прокуратуре Центрального района рассказали агентству «Минск-Новости».
Кражу совершила 49-летняя ранее несудимая водитель трамвая. Выяснилось, что другие пассажиры во время движения передали минчанке кем-то забытую женскую сумочку. И, остановившись на светофоре, водитель решила проверить ее содержимое.
В забытой сумке лежали документы, деньги, банковские и скидочные карты. На конечной остановке водитель сняла с себя куртку и прикрыла камеру видеонаблюдения, а затем украла из чужой сумки 100 белорусских рублей. После этого сумочку женщина отнесла диспетчеру.
Минчанка, которая приехала в диспетчерскую за забытой сумочкой, обнаружила пропажу денег и обратилась в милицию.
Нечистую на руку водителя трамвая будут судить за кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси), ее могут посадить в тюрьму на срок до 3 лет. Свою вину она полностью признала, а ущерб возместила, рассказав, что в момент кражи была в трудном материальном положении.
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