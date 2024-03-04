В Минске водитель трамвая обокрала пассажирку из-за нехватки денег

Нечистую на руку водителя трамвая будут судить за кражу (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси), ее могут посадить в тюрьму на срок до 3 лет. Свою вину она полностью признала, а ущерб возместила, рассказав, что в момент кражи была в трудном материальном положении.