Пенсионер из ЗКО лишился 100 млн тенге, поверив «звонку из Нацбанка»

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, важно помнить несколько правил. Они приводятся на официальном сайте МВД РК. Если вам поступил звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные. Ни под каким предлогом не передавайте третьим лицам, кем бы они ни представлялись — сотрудниками банков и их служб безопасности, правоохранительных органов и так далее, — персональные данные, реквизиты карточных счетов, SMS-коды, поступившие на ваш абонентский номер из банка.