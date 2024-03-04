4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе автомобиль столкнулся с лосем, пострадали водитель и пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



Авария произошла вечером 4 марта на 512-м км автодороги М1. 25-летний водитель автомобиля Lada, двигаясь в направлении Минска, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги лося. От удара машина съехала в левый по ходу движения кювет.



В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.



По факту происшествия проводится проверка.



Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге. Выбор безопасной скорости в районе лесного массива, внимательность и осторожность при проезде опасных отрезков позволят избежать ДТП. −0-