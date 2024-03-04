В Минске пенсионер обманул телефонных мошенников и сдал милиции их курьера

Как рассказали в милиции, пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником милиции и сообщил, что сестра минчанина якобы попала в аварию. Чтобы родственницу не привлекали к ответственности, ему предложили откупиться — заплатить 40 тысяч долларов «нужным людям».