В Минске пенсионер обманул телефонных мошенников и сдал милиции их курьера

Как рассказали в милиции, пенсионеру на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником милиции и сообщил, что сестра минчанина якобы попала в аварию. Чтобы родственницу не привлекали к ответственности, ему предложили откупиться — заплатить 40 тысяч долларов «нужным людям».
Пожилой мужчина сразу понял, что это мошенники, но вида не подал. Наоборот, согласился передать пять тысяч долларов. Не прекращая разговор со злоумышленниками, он параллельно вызвал милицию и приготовил пакет с «деньгами» — вместо купюр он положил газеты.
Забирать посылку приехал 57-летний водитель такси. Его, а также посредника, который должен был перевести деньги злоумышленникам, задержали оперативники Октябрьского РУВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фото: Pixabay.