В Ростовской области водитель «Лады» умер за рулем

Авария произошла 4 марта, на улице Октябрьская, 18.
По информации, полученной в УГИБДД по Ростовской области, 58-летнему водителю, управляющий автомобилем марки «ВАЗ 2115», стало плохо. Он потерял сознание и легковушка вышла из-под контроля и врезался в дерево. Рядом не было других автомобилей, что позволило избежать массового дорожно-транспортного происшествия.
Прибывшая на место автомобильной аварии скорая медицинская помощь констатировала смерть водителя. Предварительной, мужчина умер из-за оторвавшегося тромба.