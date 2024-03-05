В Ростовской области водитель «Лады» умер за рулем

По информации, полученной в УГИБДД по Ростовской области, 58-летнему водителю, управляющий автомобилем марки «ВАЗ 2115», стало плохо. Он потерял сознание и легковушка вышла из-под контроля и врезался в дерево. Рядом не было других автомобилей, что позволило избежать массового дорожно-транспортного происшествия.