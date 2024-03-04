В области Абай названы районы, в которых повышенный риск подтопления

Согласно данным на 29 февраля 2024 года, глубина промерзания почвы свыше 100 см отмечается в трех районах области: Бородулихинском — 117 см, Абайском — 116 см, Бескарагайском — 160 см. Также необходимо отметить, что в Кокпектинском районе в этом году выпало в два раза больше снега, по сравнению с прошлым годом.