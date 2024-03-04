В области Абай названы районы, в которых повышенный риск подтопления

В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки к противопаводковым мероприятиям, а также обеспечение безопасности населения в весенний период.
Согласно данным на 29 февраля 2024 года, глубина промерзания почвы свыше 100 см отмечается в трех районах области: Бородулихинском — 117 см, Абайском — 116 см, Бескарагайском — 160 см. Также необходимо отметить, что в Кокпектинском районе в этом году выпало в два раза больше снега, по сравнению с прошлым годом.
Для обеспечения безопасности населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках рек, где возможны риски возникновения заторно-зажорных явлений, имеется готовность обеспечить своевременное проведение взрывных работ на р. Иртыш.
«Поручаю Департаменту по чрезвычайным ситуациям совместно с акимами городов и районов взять на контроль работу по подготовке к паводковому периоду. Акимы городов и районов должны провести мониторинг всех объектов, подверженных паводковой опасности, принять соответствующие меры и провести работу по предупреждению паводков», — отметил аким области Нурлан Уранхаев.
Для оперативного реагирования по области подготовлена группировка сил и средств в количестве 1285 человек и 460 единиц техники, 11 плавательных средств, 161 водооткачивающих устройств. На случай эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях, на территории области определено 37 пунктов временного размещения на 4400 мест.
Кроме того, по объектам РГП «Казводхоз» ведется постоянное наблюдение за уровнем воды, соблюдение режима наполнения и сработки водохранилищ. Установлена устойчивая телефонная связь с водохозяйственными объектами. Проводится уборка снега, также будут проводиться руслорегулировочные мероприятия, земляные работы по усилению защитных дамб.