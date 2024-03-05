В Приморье на семилетнего мальчика напала собака, разбираются следователи

Когда сотрудники СК узнали, что бездомные собаки оставили рваные раны на ребенке, они сразу возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) на администрацию Хасанского округа. По версии следствия, специалисты не связались с организациями по отлову бездомных собак и не предприняли других мер для защиты населения.