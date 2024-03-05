В Приморье на семилетнего мальчика напала собака, разбираются следователи

Семилетний мальчик шел возле дома по улице Нагорная в пгт Зарубино Приморского края, когда на него напала бездомная собака. Следователи занялись расследованием этого дела, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Когда сотрудники СК узнали, что бездомные собаки оставили рваные раны на ребенке, они сразу возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) на администрацию Хасанского округа. По версии следствия, специалисты не связались с организациями по отлову бездомных собак и не предприняли других мер для защиты населения.
Работники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они уже допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз.
Ранее «КП» писала, что в последнее время бродячие псы начали активнее нападать на людей по всему Дальнему Востоку, такая проблема наблюдается не только в Приморье. Как решить возникший вопрос — размышляют специалисты.