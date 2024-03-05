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В ООН сообщили о случаях насилия боевиками ХАМАС над заложниками

ООН обнаружила «убедительные основания» того, что случаи изнасилований, некрофилии и пыток имели место во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также доказательства насилия над захваченными боевиками заложниками. Об этом сообщила специальный представитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен, передает The Jerusalim Post. Она также заявила, что захваченные ими заложники все еще подвергаются насилию.
Источник: AP 2023

«Есть убедительные основания полагать, что связанное с конфликтом сексуальное насилие имело место в нескольких местах во время нападений 7 октября, включая изнасилования и групповые изнасилования как минимум в трех местах, а именно: место проведения музыкального фестиваля “Нова” и его окрестности, 232-я магистраль и кибуц Реим», — сказала Паттен.

В обнаруженных ООН доказательствах, по ее словам, присутствуют «два случая изнасилования женских трупов», а также доказательства «жестоких массовых убийств» и сожжения тел, некоторые из которых были «полностью раздеты, связанны и застрелены».

Вместе с этим она заявила о «бесчеловечном» обращении с палестинцами, задержанными израильскими войсками на Западном Берегу, «включая сексуальное насилие в форме личных досмотров и угрозы изнасилования».

Как отмечает The Times of Israel, Паттен находилась в Израиле и на Западном Берегу в течение почти трех недель. Она успела встретиться с 34 лицами, включая выживших в результате нападения 7 октября и свидетелей. Ее команда также просмотрела 5 тыс. фотографий и «около 50 часов видеозаписей».

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября: по территории страны было выпущено несколько тысяч ракет, а боевики движения зашли в приграничные районы Израиля, начали захватывать заложников и уводить их в сектор Газа.

После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла». Также израильские власти неоднократно требовали от ООН признать ХАМАС террористической организацией, заявляя о бесчеловечных действиях группировки.

Во время временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.

ООН