В ООН сообщили о случаях насилия боевиками ХАМАС над заложниками

ООН обнаружила «убедительные основания» того, что случаи изнасилований, некрофилии и пыток имели место во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также доказательства насилия над захваченными боевиками заложниками. Об этом сообщила специальный представитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен, передает The Jerusalim Post. Она также заявила, что захваченные ими заложники все еще подвергаются насилию.