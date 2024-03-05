Иностранец разрисовал памятник во Владивостоке, думая, что это обычная стена

Ранее в соцсетях появилось снятое очевидцами видео, где мужчина краской из баллончика пишет на стене памятника «Akosh+Sasha». Возбуждено уголовное дело по статье «повреждение памятников». Полиция сообщила, что личности подозреваемых установлены. Жители Владивостока — девушка и молодой человек 23 лет — задержаны и доставлены в СУСК РФ по региону.
«Хотели просто написать, как на (обычной — ред.) стене, не подумали, что это памятник», — сообщил собеседник агентства.
Источник в правоохранительных органах ранее уточнил РИА Новости, что мужчина — уроженец Узбекистана. Другой источник рассказал агентству, что задержанный имеет вид на жительство.
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, как сообщалось ранее, доложат о ходе расследования уголовного дела по факту повреждения на острове Русском памятника «Поспеловская батарея», входящего в состав Владивостокской крепости.
В понедельник СУСК информировало, что следователи проверят и законность пребывания в России иностранца, уточнив, что задержанная девушка — жительница Владивостока, решается вопрос об их аресте.
Поспеловская батарея расположена на мысе Поспелова на Русском острове и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости.
Владивостокская крепость — самая большая в России и единственная из морских крепостей страны, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Официально статус крепости Владивосток получил 30 августа 1889 года. Крепость занимает более 400 квадратных километров на земле и под землей. В ее состав входили около 50 береговых батарей, 16 фортов, десятки береговых капониров, большое количество опорных пунктов и сухопутных батарей, восемь подземных казарм. Было построено около 130 различных фортов, укреплений, опорных пунктов и береговых батарей, на вооружении которых было 1,4 тысячи орудий.