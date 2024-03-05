Бездомные собаки загрызли скот в Алматинской области

«Большие такие собаки, не то что барашка, человека могут загрызть. Страшно уже по улицам ходить. Здесь еще часто дети проходят, потому что рядом школа. На взрослого человека если собака нападает, не знаешь что делать, а деткам бедным как быть?» — задается вопросами жительница села Енбекши Улту Медетова.