Парень погибшей в ДТП у ЦУМа в Перми 18-летней студентки рассказал о ней

«Такую любовь встречаешь раз в жизни. Она давала мне сил и мотивацию, самый светлый лучик в моей жизни. Она дарила нам тепло и веру в самих себя, была очень умна. Всегда знала, что может в любой момент положиться на меня. А я так и не смог уберечь её, как обещал», — передаёт портал слова мужчины.