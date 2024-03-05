Парень погибшей в ДТП у ЦУМа в Перми 18-летней студентки рассказал о ней

Молодой человек 18-летней студентки, погибшей в ДТП у ЦУМа, рассказал о ней, сообщает 59.RU.
Девушка, жизнь которой трагически оборвалась рано утром 3 марта, родилась и выросла в поселке Лямино Чусовского округа, передаёт портал. Она училась в Пермском институте железнодорожного транспорта.
Молодой человек признался, что погибшая девушка была доброй и целеустремлённой, а для него она стала человеком, который придавал ему сил двигаться дальше.
«Такую любовь встречаешь раз в жизни. Она давала мне сил и мотивацию, самый светлый лучик в моей жизни. Она дарила нам тепло и веру в самих себя, была очень умна. Всегда знала, что может в любой момент положиться на меня. А я так и не смог уберечь её, как обещал», — передаёт портал слова мужчины.
Подруга девушки сообщила, что она проходила целевое обучение, после которого должна была получить распределение на место работы на железной дороге. В момент аварии она с друзьями шла в общежитие.
Напомним, утром 3 марта на перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Ленина в Перми Nissan Teana проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль Hyundai Solaris, а после сбил переходивших дорогу на зелёный свет троих молодых людей. 18-летняя девушка погибла на месте. 5 марта пройдут её похороны. Двое молодых людей, переходивших дорогу в тот же момент, получили серьёзные травмы, сейчас они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.