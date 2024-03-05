В Дальнереченске виновница смертельного ДТП пойдёт под суд

В Приморье виновнице аварии, в которой погибла пассажирка и пострадали двое детей, вменяют управление в алкогольном опьянении и нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Под данным надзорного ведомства, 32-летней женщине предъявлено обвинение в том, что в декабре 2023 года управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь по улице Михаила Личенко в Дальнереченске, она проигнорировала запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал о приближении поезда. В результате женщина врезалась в шлагбаум.
«В результате ДТП, не пристегнутая ремнем безопасности, пассажирка, 1980 года рождения, погибла на месте. Двое несовершеннолетних детей 2014 и 2015 года рождения, дочери обвиняемой и погибшей, получили травмы различной степени тяжести», — сообщают в пресс-службе.
Виновница ДТП отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, однако в ходе следствия она призналась, что села за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом с мая 2022 года женщина лишена права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.
Ранее в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Дальнереченский районный суд.