В Дальнереченске виновница смертельного ДТП пойдёт под суд

Под данным надзорного ведомства, 32-летней женщине предъявлено обвинение в том, что в декабре 2023 года управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь по улице Михаила Личенко в Дальнереченске, она проигнорировала запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал о приближении поезда. В результате женщина врезалась в шлагбаум.