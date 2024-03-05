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Знала о схеме и все равно поверила: хабаровчанка отдала мошенникам почти два миллиона

Жительница Хабаровска потеряла почти два миллиона на липовых инвестициях.
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полиция ищет мошенников, которые обманули 52-летнюю женщину. Она работает в сфере охранных услуг, и в декабре прошлого года решила найти дополнительный заработок. В интернете увидела сайт, который предлагал выгодно вложить деньги. Она заполнила анкету.

— Позже с горожанкой связался незнакомец, который представился брокером данной платформы. Злоумышленник предложил женщине открыть брокерский счет и максимально его пополнить деньгами. Хабаровчанка выполнила все по инструкции афериста, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина оформила кредит на 1,777 миллиона рублей и за два месяца перевела все деньги аферистам. Когда она решила вернуть вложения, оказалось, что ее счет заблокирован.

Полицейским она рассказала, что знала о такой схеме развода.

Заведено уголовное дело.