Знала о схеме и все равно поверила: хабаровчанка отдала мошенникам почти два миллиона

В Хабаровске полиция ищет мошенников, которые обманули 52-летнюю женщину. Она работает в сфере охранных услуг, и в декабре прошлого года решила найти дополнительный заработок. В интернете увидела сайт, который предлагал выгодно вложить деньги. Она заполнила анкету.
— Позже с горожанкой связался незнакомец, который представился брокером данной платформы. Злоумышленник предложил женщине открыть брокерский счет и максимально его пополнить деньгами. Хабаровчанка выполнила все по инструкции афериста, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина оформила кредит на 1,777 миллиона рублей и за два месяца перевела все деньги аферистам. Когда она решила вернуть вложения, оказалось, что ее счет заблокирован.
Полицейским она рассказала, что знала о такой схеме развода.
Заведено уголовное дело.