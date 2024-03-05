Знала о схеме и все равно поверила: хабаровчанка отдала мошенникам почти два миллиона

В Хабаровске полиция ищет мошенников, которые обманули 52-летнюю женщину. Она работает в сфере охранных услуг, и в декабре прошлого года решила найти дополнительный заработок. В интернете увидела сайт, который предлагал выгодно вложить деньги. Она заполнила анкету.