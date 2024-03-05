В Новосибирске водитель МАЗа сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика

В понедельник, 4 марта, в Калининском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.
По информации от ведомства, водитель грузовика МАЗ сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
«В результате происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход — мальчик 2016 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение для уточнения характера полученных травм» — сообщили в ГИБДД.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске 10-летний мальчик выбежал на дорогу под колёса маршрутки.