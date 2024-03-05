В 2024 году в Хабаровском крае от пожаров погибли 29 человек

По данным МЧС Хабаровского края, с начала 2024 года в регионе произошли 695 возгораний. От дыма и огня погибли 29 человек, в том числе, двое детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
От пламени страдали как частные домовладения, так и многоквартирные дома. Самая распространенная причина возникновения пожара — нарушение правил использования электроприборов.
Оставленные без присмотра обогреватели, сломанные шнуры, перемотанные изолентой, зарядки от гаджетов, оставленные в розетке. Все это приводит к аварийной работе электросети: происходит короткое замыкание и приборы вспыхивают. Доля таких пожаров — больше половины от всех — 54,4%. Вторая распространенная причина — неосторожное обращение с огнем. В частности, в Хабаровском крае в 34 происшествиях к пожару привело курение. Также в статистике — детская шалость и намеренные поджоги.
— Следите за электрохозяйством в своем доме, вовремя проводите ремонт и замену неисправного оборудования. Своевременно обслуживайте печное и газовое оборудование, доверяйте его установку и ремонт только профессиональным специалистам. Не допускайте захламление приусадебных участков, придомовых территорий и общедомовых помещений, лестничных клеток горючими предметами, вещами, легковоспламеняющимися жидкостями. Следите за состоянием пожарной безопасности на путях эвакуации, — рекомендуют специалисты МЧС по Хабаровскому краю.