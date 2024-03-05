В 2024 году в Хабаровском крае от пожаров погибли 29 человек

Оставленные без присмотра обогреватели, сломанные шнуры, перемотанные изолентой, зарядки от гаджетов, оставленные в розетке. Все это приводит к аварийной работе электросети: происходит короткое замыкание и приборы вспыхивают. Доля таких пожаров — больше половины от всех — 54,4%. Вторая распространенная причина — неосторожное обращение с огнем. В частности, в Хабаровском крае в 34 происшествиях к пожару привело курение. Также в статистике — детская шалость и намеренные поджоги.