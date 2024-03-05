В Идринском сгорел магазин. Владелец затопил на ночь печь и ушел

Пожар произошел минувшим вечером в селе Идринское. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, хозяин торговой точки затопил печь на ночь и ушел.
«Он уже почувствовал запах дыма, но значения этому не придал. Ночью его магазин вспыхнул. Помещение было уничтожено полностью, был задет чужой дом — огнём повреждена стена. Общая площадь составила 356 кв.м», — сказано в сообщении.
К счастью, никто не пострадал. В МЧС советуют прекратить топку печи, если почувствовали запах дыма. И ни в коем случае нельзя оставлять печь без присмотра.