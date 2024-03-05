Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии

Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией «прошло неправильно». Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15−20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу.
«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — рассказал Вован агентству «на полях» Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Он добавил, что процедуры в отношении изменить вряд ли возможно, они существуют уже десятилетия.
«Просто это ошибки, непрофессионализм сотрудников, в том числе глав государств. Лучше всего, если они хотят что-то изменить, то пусть человек, который стал жертвой пранка, уйдет в отставку. Самый лучший способ стать примером, как исключить себя из жертв», — сказал Вован.
Варадкар также заявил, что «подыграл» российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него «сразу же» возникли подозрения по поводу характера звонка.
«Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные. Может, действительно премьеру совсем заняться нечем, пусть в какую-нибудь чат-рулетку выходит и общается со всеми. Уверен, что в его стране всё отлично», — прокомментировал Вован.
По словам пранкера Лексуса, западные политики вряд ли в ближайшее время станут «недоступными» для пранков.
«Я сомневаюсь, что это может случиться, потому что никто не может создать какую-то ультразащищенную сеть, которая универсальна. Мы так или иначе будем искать новые лазейки», — считает он.
На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной «службы защиты от пранкеров», они ответили утвердительно. «Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги», — сказали пранкеры.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.