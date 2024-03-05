Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии

Ранее Варадкар сообщил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В разговоре с ними в декабре он не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово, заявив, что не знает косовской истории и деталей, но тем не менее уверен, что воссоединение Крыма с Россией «прошло неправильно». Варадкар также сказал, что его стране понадобилось 15−20 лет для вступления в ЕС, и он не верит в скорое присоединение Украины к союзу.