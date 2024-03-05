Сотрудник ВВС США задержан за разглашение секретных данных о РФ и Украине

В пресс-релизе Минюста уточняется, что 63-летнего обвиняемого зовут Дэвид Слейтер. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации. Сообщается, что до работы в USSTRATCOM он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.