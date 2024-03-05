Сотрудник ВВС США задержан за разглашение секретных данных о РФ и Украине

В пресс-релизе Минюста уточняется, что 63-летнего обвиняемого зовут Дэвид Слейтер. Он работал в стратегическом командовании вооруженных сил США (USSTRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска и с августа 2021 года по апрель 2022 года имел доступ к секретной информации. Сообщается, что до работы в USSTRATCOM он служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника.
В обвинительном заключении говорится, что господин Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования, посвященных военному конфликту между Россией и Украиной. Утверждается, что он передавал собранную на брифингах секретную информацию через сервис онлайн-знакомств сообщнику, который выдавал себя за женщину, живущую на Украине. Собеседник господина Слейтера регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях «тайным осведомителем» и «секретным агентом», сообщает Минюст.
«В ответ на эти просьбы Слейтер действительно предоставлял ему секретные разведданные, в том числе о военных объектах и российском военном потенциале, связанном с вторжением России на Украину», — говорится в пресс-релизе. Первое судебное заседание по делу в отношении господина Слейтера пройдет сегодня, 5 марта. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс по каждому пункту обвинения, сообщила пресс-служба.
В апреле 2023 года в открытый доступ попали секретные документы Пентагона, которые, например, содержали данные о передвижении войск на Украине и деятельности израильской разведки «Моссад». Правоохранительные органы США обвинили в утечке 22-летнего военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Он принял сделку со следствием и признал вину. Ему грозит более 16 лет тюремного заключения.
Эрдни Кагалтынов