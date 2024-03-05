Российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ

Кроме того, по словам Савчука, за сутки группировка «Центр» нанесла огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Новокалиновки, Майорска, Бердычей и Розовки.