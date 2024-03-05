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Российские войска уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки «Центр» за прошедшие сутки уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Источник: © РИА Новости

«Уничтожены … три пункта управления беспилотной авиацией», — сказал Савчук.

Он напомнил, что военнослужащие группировки при поддержке огня артиллерии и огня авиации занимают более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, по словам Савчука, за сутки группировка «Центр» нанесла огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Новокалиновки, Майорска, Бердычей и Розовки.

Киев потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США; три боевые машины пехоты Bradley и 12 автомобилей, подчеркнул начальник пресс-центра.