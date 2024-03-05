Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

«После получения боевой задачи, экипажами смешанной тактической группы, в назначенное время, был выполнен взлет, построение боевого порядка и полет в район выполнения боевой задачи. Далее, после применения маневра с кабрирования неуправляемыми средствами поражения, был нанесен удар по живой силе противника на северодонецком тактическом направлении», — сказал «Самара» в видеоролике, распространённом Минобороны РФ.