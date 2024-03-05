Российские вертолетчики помогли прогнать ВСУ с занимаемых рубежей

«После получения боевой задачи, экипажами смешанной тактической группы, в назначенное время, был выполнен взлет, построение боевого порядка и полет в район выполнения боевой задачи. Далее, после применения маневра с кабрирования неуправляемыми средствами поражения, был нанесен удар по живой силе противника на северодонецком тактическом направлении», — сказал «Самара» в видеоролике, распространённом Минобороны РФ.
«По результатам анализа материалов объективного контроля и подтверждения доклада авиационного наводчика, все цели были поражены, уничтожены, что способствовало поддержке наших сухопутных войск и оставлению ранее занятых рубежей сухопутными войсками противника», — добавил он.
Как уточнили в Минобороны, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.