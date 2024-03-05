Не смогла взять кредит и попросила сестру: аферисты выманили у двух жительниц Тулуна почти 500 тысяч рублей

Две сестры из Тулуна стали жертвами телефонных аферистов. Суммарно женщины потеряли почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
В полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил специалист брокерской компании. По его словам, на имя заявительницы заведен инвестиционный счет, с которого можно обналичить деньги. Нужно только оформить кредит и оплатить комиссию. Женщина обратилась в банк, чтобы взять кредит, но там ей отказали.
— Мне отказали в выдаче займа. Тогда я решила позвать сестру. Она взяла кредит и перевела мне деньги, — рассказывает пострадавшая.
После чего все деньги женщины отправили по реквизитам аферистов, в надежде получить доход, но вскоре поняли, что их обманули.
Полицейские призывают сибиряков быть бдительными, не называть незнакомцам персональные данные, а также не разглашать сведения о банковских счетах и картах.