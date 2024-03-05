Не смогла взять кредит и попросила сестру: аферисты выманили у двух жительниц Тулуна почти 500 тысяч рублей

В полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил специалист брокерской компании. По его словам, на имя заявительницы заведен инвестиционный счет, с которого можно обналичить деньги. Нужно только оформить кредит и оплатить комиссию. Женщина обратилась в банк, чтобы взять кредит, но там ей отказали.