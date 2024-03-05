Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении

«Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, входящего в Южную группировку войск, продолжают успешно выполнять боевые задачи на артемовском направлении СВО», — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что мобильный расчет десантников на автомобиле пикапе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом «Фагот», уничтожил порядка восьми пехотинцев ВСУ, которые пытались провести ротацию личного состава в непосредственной близости от передовых российских позиций.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 360 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б.