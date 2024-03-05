Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Артемовском направлении

По информации Минобороны, за предыдущие сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 360 солдат, два бронетранспортера, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица FH-70 производства Великобритании, а также орудие "Мста-Б.