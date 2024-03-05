В Советско-Гаванском районе почти месяц тушат пожар на лесопилке

В Советско-Гаванском районе завершается тушение пожара на лесопилке, который возник еще месяц назад. Для ликвидации возгорания даже привлекли пожарный поезд РДЖ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Опилки на территории ООО «Восточная торговая компания» в микрорайоне Лесозавод-20 города Советская Гавань загорелись в начале февраля. Местные жители почувствовали сильный запах гари и дым, идущий с площадки хранения отходов переработки леса. — Дело в том, что опилки здесь хранились годами. Предприятия менялись, а отходы деревообработки накапливались. По справке, предоставленной специалистами, очаги возгорания находятся на глубине 20−30 метров. Поэтому, для того чтобы до них добраться используется экскаваторы и другая техника ВТК, — сообщили в пресс-службе администрации Советско-Гаванского района.



Для тушения пожара задействовали 6 отряд краевой Противопожарной службы и технику предприятия ВТК. Бульдозеры и экскаваторы в связке с пожарными не только обеспечивают доступ к очагам возгорания, но и непосредственно участвуют в их ликвидации, смешивая опилки с землей. Также, по договоренности районных властей с руководством ДВЖД, для подвоза воды и тушения огня выделен пожарный поезд.



Первоначально возгорание была определено на 36 тысячах квадратных метров, за время тушения эта площадь была сокращена до 6 тысяч квадратных метров.



На данный момент все шесть выявленных очагов возгорания ликвидированы. Открытого горения нет, как и пострадавших. Но ещё остается задымленность, которая может сохраняться в течении нескольких дней.