Два новых землетрясения зафиксировали на восток от Алматы

Первый толчок зафиксирован сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК сегодня в 04:44. Эпицентр землетрясения располагался в 406 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Второй афтершок зарегистрирован в 06:29.
Эпицентр землетрясения находился в 282 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. В обоих случаях ощутимости на территории Казахстана не было.
Напомним, основное мощное землетрясение произошло накануне в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Повторные толчки были в 12:54 (ощутимость в Алматы составила 2 балла), а также в 13:27 в 258 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. В Казахстане ощутимости не было.
Сильное землетрясение в Алматы
По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако изначально, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было. Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины появились и в здании одного из вузов Алматы.