Два новых землетрясения зафиксировали на восток от Алматы

По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако изначально, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы не было. Позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины появились и в здании одного из вузов Алматы.