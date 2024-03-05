Мужчина выпрыгнул с пятого этажа, пытаясь убежать от вымогателей

Так, 8 февраля на автодороге Астана — Павлодар задержаны шестеро уроженцев Кызылординской области по подозрению в совершении тяжких преступлений. К примеру, они насильно посадили в машину двоих знакомых, вывезли на квартиру, избивали, угрожали оружием и удерживали двое суток, отобрав при этом 300 тысяч тенге и сотовый телефон. Более того, требовали ещё один миллион тенге. Один из потерпевших, пытаясь убежать, выпрыгнул с пятого этажа. К счастью, он выжил, но получил множественные переломы. Подозреваемые, посадив второго потерпевшего в машину, пытались скрыться, но по дороге были задержаны. По данному факту расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.