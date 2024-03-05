Цветочники из Омска из-за мошенников остались без товара перед 8 марта

Цветы должны были продаваться в трёх городах: Омске, Челябинске и Новосибирске.
«В процессе погрузки ловкие воришки подменили накладные и увезли всю партию в Екатеринбург», — сообщает телеграм-канал MASH.
Там злоумышленники продали цветы местному дилеру за 500 тысяч рублей. В то время, как реальная стоимость товара — 1,8 миллионов рублей.
Когда настоящие получатели не дождались заказа, то написали дистрибьютору. Он обратился в полицию. Похищенные цветы нашли и арестовали, самих похитителей разыскивают.
Ранее «МК в Омске» писал о мужчине, который украл из цветочного павильона большого игрушечного медведя. Его он хотел подарить своей подруге.