В южных районах Приморского края введен особый противопожарный режим

Глава региона выехал в Хасанский округ, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка. Полное отсутствие снежного покрова, потепление и ветер привели к массовым возгораниям сухой растительности. Особенно сильно обострилась ситуация на выходных, когда возникла прямая угроза жилым домам и техническим постройкам. Для недопущения перехода огня к населенным пунктам, заповедникам и границе на территорию переброшены дополнительные силы минГОЧС, МЧС, авиалесоохраны.