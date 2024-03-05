В южных районах Приморского края введен особый противопожарный режим

Глава региона выехал в Хасанский округ, где сложилась наиболее сложная пожароопасная обстановка. Полное отсутствие снежного покрова, потепление и ветер привели к массовым возгораниям сухой растительности. Особенно сильно обострилась ситуация на выходных, когда возникла прямая угроза жилым домам и техническим постройкам. Для недопущения перехода огня к населенным пунктам, заповедникам и границе на территорию переброшены дополнительные силы минГОЧС, МЧС, авиалесоохраны.
«Сейчас сформирована группировка из почти 300 человек, при необходимости она будет усилена. Главная ее задача — защитить населенные пункты от перехода огня», — обозначил руководитель Приморья.
В связи с осложнением пожарной обстановки Губернатор принял решение ввести особый противопожарный режим на территории Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Необходимо принять все меры по запрещению палов, разведению костров в этих муниципалитетах, выявлению нарушителей противопожарного режима и привлечению их к ответственности. Вся эта работа должна вестись во взаимодействии с главами территорий, органами пожарного надзора и внутренних дел», — обозначил Олег Кожемяко.