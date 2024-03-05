Дело о жестоком нападении во Владивостоке получило новый оборот

Во Владивостоке после вмешательства прокуратуры Первореченского района дело с нападением на местную жительницу приняло новый оборот, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В декабре 2023 года неизвестный напал на девушку, когда она находилась в своей машине на одной из парковок около ТЦ на проспекте 100 лет Владивостоку. Злоумышленник, используя предмет, похожий на нож, напал на пострадавшую, жестоко избил, а затем скрылся.
Однако прокуратура установила, что это не попытка убийства, как сначала предполагалось. Теперь дело рассматривается как хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Это решение вызвало изменения в расследовании: дело изъяли из органа дознания и передали для производства предварительного расследования в Следственный управления УМВД России по городу Владивостоку. Прокуратура ведет контроль за процессом расследования.