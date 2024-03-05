Дело о жестоком нападении во Владивостоке получило новый оборот

В декабре 2023 года неизвестный напал на девушку, когда она находилась в своей машине на одной из парковок около ТЦ на проспекте 100 лет Владивостоку. Злоумышленник, используя предмет, похожий на нож, напал на пострадавшую, жестоко избил, а затем скрылся.