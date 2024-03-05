Хабаровчанин сдал в аренду чужую квартиру и уехал в Москву

В апреле прошлого года мужчина разместил в интернете объявление о сдаче квартиры, которую ранее сдали ему без права субаренды. На объявление откликнулась девушка, ей мужчина сообщил, что квартира принадлежит ему и взял с нее 20 тысяч рублей за проживание. На эти деньги он купил авиабилет и улетел в Москву.