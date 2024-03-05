В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли три человека

Региональная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что около 2.40 (1.40 мск) на 55-м километре автодороги Самара — Большая Черниговка в районе села Подъем-Михайловка произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом». На месте аварии работу правоохранительных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев.