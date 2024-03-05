Погиб при столкновении с поездом: обстоятельства смерти мужчины на железной дороге устанавливают в Хабаровске

В Хабаровске ЧП: труп местного жителя был найден на железной дороге. По предварительной информации, мужчину насмерть сбил поезд. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, ЧП случилось 5 марта примерно в 20:15 часов. Жертвой стал 37-летний мужчина. Его сбил грузовой поезд на станции «Красная речка». Информацию «КП» — Хабаровск" подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
Обстоятельства гибели жителя Хабаровска выясняют правоохранительные органы. В первую очередь предстоит выяснить причины произошедшего. Известно, что отрабатываются версии несчастного случая и суицида. Пока не исключен вариант фатальной ошибки работников железной дороги.
«КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.